Пандемия пандемией, а война по расписанию. НАТО и Россия возобновляют военные игры

До победы над коронавирусом еще далеко, в большинстве европейских стран все еще запрещены массовые увеселительные мероприятия, но военные НАТО и России постепенно возобновляют большие военные игры - стараясь при этом защитить солдат и моряков от инфекции.

Американский контингент в Европе вместе с союзниками начинает проводить — правда, в усеченном виде — международные учения, отмененные из-за пандемии, в России же, помимо учений, идет подготовка к многотысячным военным парадам 24 июня, а также продолжается весенний призыв с перевозкой тысяч новобранцев из пунктов сбора в их части.

5 июня на северо-западе Польши начинаются учения Allied Spirit ("дух союзничества") с участием 4 тыс. американских и 2 тыс. польских солдат. Они должны были стать частью отмененных в марте больших учений Defender Europe ("защитник Европы").

В начале недели начальник Главного оперативного управления российского генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге привел эти учения в качестве примера "значительного увеличения количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность".

При этом Рудской рассказал, какими масштабными учения Defender Europe планировались до отмены, и сразу перешел к другим упрекам в адрес НАТО, так что у части российских изданий сложилось впечатление, что в таком виде учения и пройдут.

Останки грандиозных планов

На самом деле от первоначальных планов мало что осталось. Defender Europe должны были стать крупнейшими учениями НАТО в Европе за четверть века, и на них, в частности, планировалось отрепетировать переброску из США в Европу на помощь союзникам более 20 тыс. американских солдат с тысячами единиц техники и вооружений.

К началу марта через океан успели перевезти только 6 тыс. военных и 3 тыс. единиц техники, после чего учения отменили из-за коронавируса.

Теперь эти уже оказавшиеся в Европе американские солдаты потренируются вместе с поляками, но многие другие сопряженные с маневрами Defender Europe учения — в частности, большие учения Saber Strike, которые должны были пройти в странах Балтии и Польше 6-22 июня, — отменены.

Ни страны НАТО, ни Россия не отменяли учения полностью: этой весной отказались лишь от тех маневров, на которые планировалось собирать солдат из разных стран или регионов. Отдельные части, в которых солдаты и офицеры все равно живут в одном военном городке и контактируют между собой, продолжали учебу — каждая сама по себе.

Остановить вирус на входе

Соблюсти социальную дистанцию в казарме, на корабле или в танке, конечно, крайне трудно. Поэтому, как объясняют представители НАТО, в частности, Эстонии, военные стараются прежде всего остановить коронавирус "на входе".

"Призывники в этом году распределяются таким образом, чтобы избежать концентрации большого числа людей в одно время в одном месте. Кроме того, для того, чтобы выявить возможные контакты с носителями коронавируса, призывники по прибытии в часть заполняют анкету и проходят первичный медицинский контроль. В случае подозрений на болезнь применяются меры изоляции, дополнительного контроля и в случае необходимости — лечения", — рассказал Би-би-си главный врач эстонской армии Тарго Лусти.

На занятиях и учениях, как заверяет подполковник Лусти, военные "по возможности соблюдают дистанцию и обращают повышенное внимание на личную гигиену, то есть на использование средств дезинфекции".

Ранее, в апреле, подполковник Лусти докладывал прессе, что в эстонских вооруженных силах было обнаружено пятеро носителей коронавируса, и из-за этого пришлось в какой-то момент посадить на карантин до 500 военных. Всего в эстонских вооруженных силах служат около 5 тыс. человек.

Эстония в конце апреля — начале мая провела ежегодные учения "Весенний шторм" (Kevadtorm), но в этот раз в них участвовали только те части, которые в Эстонии же, в одном военном городке, и дислоцированы — интернациональный батальон НАТО и 1-я бригада эстонской армии.

Дезинфекция каждые два часа

"На суше военные альянса соблюдают правила, введенные конкретными странами. Там, где возможно, учения проходят на полигонах вдали от местного населения, — сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, — Применяются меры социального дистанцирования и санитарная обработка. Например, в нашем интернациональном батальоне в Латвии 60 солдат каждые два часа дезинфицируют поверхности и места, где проходит много людей. Постоянно дезинфицируются жилые и рабочие помещения, а также техника".

На флоте, по словам Лунгеску — свои карантинные меры. Морякам двух постоянных морских группировок НАТО с марта запрещено сходить на берег; ограничены контакты и между экипажами отдельных кораблей.

"Например, во время недавних совместных учений Первой постоянной противоминной группировки НАТО и эстонского флота были отменены все очные координационные встречи и конференции", — говорит пресс-секретарь НАТО.

Очевидно, в силу того, что экипажи кораблей изолировать относительно несложно, морских учений пандемия почти не коснулась: Россия и НАТО этой весной продолжали проводить их на виду друг у друга.

Кроме упомянутых Лунгеску противоминных учений в Балтийском море, в начале мая корабли США, Британии и Норвегии провели учения в Баренцевом море — генерал-полковник Рудской на брифинге 1 июня упоминал их как пример "мероприятий антироссийской направленности".

В те же дни там же, в Баренцевом море, рядом с маневрами "вероятного противника" тренировались три российских боевых корабля.

Российский Балтийский флот в конце апреля провел большие учения со стрельбами и десантом, в течение апреля-мая — несколько стрельб, в конце мая — совместные противовоздушные учения с участием кораблей и авиации.

Оппоненты России 7 июня начинают на Балтике ежегодные учения BALTOPS — в этот раз в них примут участие 29 кораблей и 29 самолетов из 17 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Россия постепенно возвращается и к проведению е европейской части страны сухопутных учений, в которых участвуют военные из разных регионов. Сообщения о таких учениях, уже прошедших или запланированных, регулярно появляются в ленте новостей российского министерства обороны.

В июле, например, запланированы совместные маневры российских войск, размещенных на международно признанной территории Грузии — в Абхазии и Южной Осетии, вскоре после этого пройдут маневры в Ставропольском крае, в Ростовской и Астраханской областях, а на сентябрь запланированы большие учения "Кавказ".

Рекруты на карантине

С 1 апреля по 15 июля Россия проводит очередной призыв, в ходе которого служить отправятся около 135 тыс. новобранцев. Минобороны неоднократно заверяло, что всячески постарается уберечь их и тех, кто уже служит, от пандемии: на призывных пунктах молодых людей проверяют на коронавирус, в свои части их везут в отдельных вагонах, а по прибытии помещают на две недели в карантин.

Кроме учений и призыва, российские военные готовятся в скором времени организовать еще одно массовое скопление людей: 24 июня в Москве и еще 27 городах пройдут парады в честь победы над Германией.

"Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО проведут дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и будет включен в состав участников парада только при отрицательном результате. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", — так минобороны описывает меры предосторожности при подготовке к одному из таких парадов, в городе Новочеркасск.

Хитрые мирные инициативы

В марте МИД России предложил европейским странам отказаться от учений на время празднования 75-летия победы над Германией, то есть в начале мая. Именно в это время, если бы не коронавирус, должны были полным ходом идти учения Defender Europe. Эти учения не состоялись, но Россия все равно обвинила НАТО в том, что альянс проигнорировал ее обращение.

19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Россия решила не проводить учений вблизи границ стран НАТО.

"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", — цитировало Лаврова агентство РИА "Новости". 1 июня об этом же заявил и представитель генштаба генерал-полковник Рудской: он сказал, что Россия отводит крупные учения вглубь страны.

Российский военный эксперт, полковник запаса и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский говорит, что, насколько он может припомнить, в Западном военном округе на эту весну и ближайшее время и не планировалось никаких крупных учений.

Мураховский предполагает, что речь, возможно, идет об учениях на уровне полка или бригады, то есть таких, в которых участвуют до нескольких тысяч человек.

"А может, речь о так называемых внезапных проверках боевой готовности — может, что-то было запланировано, но в связи с пандемией и решением не проводить крупные учения их решили отменить", — говорит эксперт, подчеркивая, что это лишь его предположение: огромные по масштабам "внезапные проверки" объявляет президент, и у него, Мураховского, нет информации, планировались ли они на самом деле.