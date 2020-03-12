Пандемия: в Эстонии в четверг могут объявить о чрезвычайной ситуации

Министр образования Майлис Репс заявила, что утром 12 марта правительство взвесит возможность объявления чрезвычайной ситуации, пишет rus.err.

Репс уточнила, что это позволит ввести единые правила для всех образовательных учреждений по проведению мероприятий, тестов и экскурсий.

"Для этого правительство должно объявить чрезвычайную ситуацию. Эта возможность действительно завтра будет обсуждаться на заседании в 9 утра. Если такое решение будет принято, то мы сможем сказать, что можно , а чего нельзя делать", — сказала "Актуальной камере" министр.

Несколько источников, близких к правительству, подтвердили Äripäev, что некоторые министры в течение последних нескольких недель выдвигали предложения по введению чрезвычайного положения. Например, в этом пытаются убедить других членов правительства Урмас Рейнсалу из "Отечества" и министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

Как уже сообщалось, на 10 часов утра запланировано выступление в Рийгикогу премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Он должен сделать политическое заявление.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.