Пандемия: в Евроcоюзе привит каждый второй взрослый житель
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Каждый второй взрослый житель стран Евросоюза получил не менее одной прививки от COVID-19. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что 100 млн жителей ЕС получили уже полную защиту от коронавируса (две прививки, в случае с вакциной Johnson & Johnson — одну).

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Евросоюз имеет хорошие шансы достичь своей цели — получить до конца июля столько вакцин, сколько будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС, отметила глава Еврокомиссии.

По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC), минимум одну дозу вакцины получили 183,1 млн жителей стран ЕС, а полную защиту — около 26% (примерно 94,8 млн человек).

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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