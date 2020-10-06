Пандемия: в Германии более 2600 новых заражений за сутки

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35 млн жителей планеты. От последствий заболевания Covid-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,04 млн человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 2639 новых случая заражения, 12 человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 303 258 человек. 9546 пациента, которым ранее был поставлен диагноз Covid-19, скончались.

Почти каждый третий житель России (31%) придерживается мнения, что действия властей для сохранения здоровья населения во время пандемии недостаточны, среди респондентов в возрасте 45 лет и старше так считают 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, имеющиеся в распоряжении агентства "Интерфакс".

"Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены, и вирус продолжает распространяться" — таковы аргументы критикующих меры. В свою очередь вполне достаточными и даже избыточными противоэпидемиологические меры считают 43% респондентов, среди сограждан в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 46%.

В Украине по состоянию на 6 октября вирус обнаружен у 234 584 человек (суточный прирост 4348). Из всех инфицированных 4520 скончались, 103 401 выздоровели. Больше всего пациентов с Covid-19 — в Киеве (25 091), Львовской области (21 494) и Харьковской области (21 454), сообщает украинское министерство здравоохранения.

Из-за второй волны пандемии правительство Ирландии ужесточило меры по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, на всей территории страны ресторанам и пабам запрещено обслуживать посетителей внутри помещений. Все уже запланированные торжества будут отменены. Правительство Ирландии призвало жителей избегать поездок внутри страны.

С начала пандемии Covid-19 в мире общее число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции достигло 1 043 061 человека, увеличившись за сутки на 6 950 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных, перенесших инфекцию и скончавшихся от последствий COVID-19 в мире составило 35 414 612 человек, выздоровели 24 668 000. В число стран, в которых с начала пандемии зарегистрировано 4 млн и более случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 вошли США, Индия и Бразилия.