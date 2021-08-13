Паника и отчаяние в Афганистане: люди бегут от наступающих отрядов "Талибана"

ООН призвала соседей Афганистана открыть свои границы для мирных афганцев, спасающихся от наступления талибов. Тысячи беженцев прибывают в Кабул, считая столицу своим последним безопасным убежищем. Талибы захватили многие крупные населенные пункты, в том числе Кандагар - второй по величине город в стране.

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Победное шествие "Талибана" (организация запрещена в России) продолжается на фоне вывода американских и других иностранных войск после 20 лет боевых действий.

По данным ООН, только за последний месяц в Афганистане в хоте боев правительственных войск с талибами было убито более тысячи мирных жителей.

Жизнь при "Талибане" в 1990-е годы привела к жестокому угнетению женщин: они повсеместно были обязаны носить бурки, девочкам старше 10 лет запрещали учиться, а тех женщин, которые нарушали правила публично наказывали, а иногда и казнили.

"Я в опасности, но я не думаю о себе. Я думаю о нашей стране... Я думаю о нашем поколении: о том, как много мы сделали, чтобы изменить ситуацию. Я думаю о молодых девушках ... В этой стране тысячи красивых, молодых, талантливых женщин...", - говорит в интервью Би-би-си Сахра Карими, афганский режиссер из Кабула, которая опасается возвращения мрачных времен.

Война в Афганистане: основные факты



В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, организованных лидером "Аль-Каиды" (организация запрещена в России") Усамой бен Ладеном

Затем последовали 20 лет оккупации и военных операций. США и их союзники наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности, но нападения талибов продолжались

В итоге США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покидают Афганистан в этом году, и талибы снова захватывают большую часть страны.

Многие из тех, кто приехал в Кабул в поисках убежища, живут и спят прямо на улицах. По данным организации "Спасите детей", в столице сейчас находится около 72 тыс. детей, которые вместе с родителями сбежали из захваченных талибами провинций.

"У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка. Наш дом и все вещи сгорели, поэтому мы приехали в Кабул и молим бога о помощи", - сказал Би-би-си Асадулла, 35-летний уличный торговец, бежавший в столицу из северной провинции Кундуз.

Паштана Дуррани, исполнительный директор образовательной организации, которая работает с афганскими девушками, тоже находится в Кабуле. Она боится за свою жизнь из-за того, что активно выступала за образование женщин.

"Девочки, с которыми мы работали, уже сбежали. Я не знаю, где находятся мои студенты, и опасаюсь за их жизни. Что с ними могут сделать талибы?" - говорит Пашатана в интервью Би-би-си.

"Куда еще нам бежать отсюда?"



Комментарий корреспондента Би-би-си в Кабуле Йогиты Лима:

Люди не могут до конца поверить тому, что все изменилось в одночасье. Только в четверг пять столиц провинций, в том числе крупные города, перешли под контроль талибов.

В Кабул прибывают тысячи людей, и это число увеличивается с каждым часом. Они бежали, взяв только самое необходимое. Это люди, у которых были дома и работа, магазины и фермы - и они все это бросили за пару часов, просто чтобы не быть убитыми.

Некоторым из них потребовались дни, чтобы добраться до Кабула. Сейчас передвигаться по стране очень опасно - они ехали мимо контрольно-пропускных пунктов талибов и действующих линий фронта.

Но куда им еще бежать?

Они разгневаны на то, что правительство оставило их на произвол судьбы. Правительство обещает, что разместит их в мечетях и предоставит им помощь. Но помощи и мест не хватает для всех, кому она нужна.

Люди недовольны и тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы.

В пятницу пришло сообщение о ом, что США отправят в аэропорт Кабула около 3 тыс. военнослужащих для эвакуации сотрудников посольства специальными рейсами.

Американское посольство заявило, что обладает информацией о казнях, сдавшихся в плен афганских солдат талибами, назвав это возможным военным преступлением.

Великобритания направляет 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну. Персонал посольства Великобритании сокращен до минимума.