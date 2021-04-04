Папа Франциск отслужил мессу и обратился "к городу и миру", призвав обеспечить людей вакцинами
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск в воскресенье второй год подряд отслужил праздничную пасхальную мессу при отсутствии большего числа зрителей из-за строгих коронавирусных ограничений, сообщает Reuters.

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Как и в прошлом году, понтифик провел службу в соборе Святого Петра, которая транслировалось онлайн. На богослужение допустили не более 200 человек. Обычно папа римский служит мессу на площади перед собором, где собираются до ста тысяч паломников со всего мира.

В этом году Франциск призвал мировых лидеров содействовать скорейшему распределению вакцин против COVID-19, особенно среди жителей бедных стран. Папа римский назвал возмутительным и недопустимым тратить во время пандемии государственные средства на военные нужды и конфликты.

Позднее в воскресенье Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("К городу и миру"), в котором глава Католической церкви благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы. "Пандемия еще не закончилась, тогда как социальный и экономический кризисы остаются крайне серьезными, особенно для бедных", — подчеркнул понтифик в обращении 2021 года.

Папа также помолился за выздоровление больных, высказал слова поддержки потерявшим близких, а также тем, кто из-за кризиса остался без работы и заработка, призвав власти обеспечить необходимым семьи, оказавшиеся в нужде. Он поблагодарил врачей за их работу в условиях пандемии и отдельно выразил поддержку и симпатию школьникам и студентам, которые временно лишены возможности посещать занятия в классах.

В этом году Пасхальные праздники во многих странах отмечают в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

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