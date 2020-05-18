Папа Франциск провел первую публичную мессу после карантина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск провел первую после карантина публичную мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, пишет La Repubblica. Собор был закрыт 69 дней из-за коронавируса. Месса стала также последней, которая транслировалась в интернете.

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Богослужение прошло в часовне Иоанна Павла II в день 100-летия со дня рождения понтифика. На мессе было около 30 человек. Они разместились с учетом требований социального дистанцирования, но маски были не на всех, пишет газета.

В Италии церкви были закрыты с марта из-за коронавируса. Мессы из Ватикана с 9 марта транслировались через интернет. В мае правительство страны начало ослаблять карантинные меры в связи со снижением заболеваемости.

По последним данным, всего в Италии было выявлено 225 435 случаев заражения коронавирусом, умерли 31 908 заболевших.

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Интерфакс

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Интерфакс

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