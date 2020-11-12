Папа Римский благословил Байдена
Foto: AP/Scanpix/LETA

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден получил поздравление с победой от Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Между политиком и понтификом состоялся телефонный разговор.

В ходе разговора папа также благословил Байдена, за что демократ поблагодарил его. Кроме того, кандидат от Демократической партии также отметил высокую роль Папы Римского в "достижении мира, примирения и всеобщей приверженности гуманизму" на мировой арене.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

президент США американские СМИ Джо Байден Дональд Трамп ООН Папа Римский Франциск
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!