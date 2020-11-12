Папа Римский благословил Байдена

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден получил поздравление с победой от Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Между политиком и понтификом состоялся телефонный разговор.

В ходе разговора папа также благословил Байдена, за что демократ поблагодарил его. Кроме того, кандидат от Демократической партии также отметил высокую роль Папы Римского в "достижении мира, примирения и всеобщей приверженности гуманизму" на мировой арене.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.