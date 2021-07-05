Папа римский Франциск перенес операцию на кишечнике
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск хорошо перенес плановую операцию в клинике Джемелли в Риме, сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни, передает BBC News.

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Операция прошла под общим наркозом. Понтифика оперировали в связи с дивертикулярной болезнью кишечника.

Франциска госпитализировали впервые с 2013 года, если не считать операцию в связи с катарактой, которую он перенес два года назад, сообщает ANSA. Агентство также отмечает, что для больницы Джемелли это второй пациент-понтифик за всю ее историю, первым был Иоанн-Павел II.

Сколько времени он проведет в больнице, в Ватикане не уточняют. Источники ANSA, близкие к Джемелли, говорят, что его должны выписать ориентировочно через пять дней.

Папа приехал в больницу во второй половине дня в воскресенье. Утром того же дня он выступал перед верующими на площади Святого Петра. ANSA отмечает, что по приезде в больницу с понтификом были только один ассистент и водитель, большинство пациентов и персонала Джемелли и не заметили госпитализации папы. Он лечится на десятом этаже клиники, там, где лежал Иоанн-Павел II.

Франциску 84 года. Он был избран папой в марте 2013 года после отречения от престола Бенедикта XVI. Уроженец Аргентины, Хорхе Марио Бергольо стал первым в истории папой из Нового Света и первым папой-иезуитом.

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Интерфакс

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Интерфакс

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