Папа римский Франциск попал в больницу с респираторной инфекцией
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В заявлении Католической церкви сказано, что в последние дни у понтифика были трудности с дыханием, однако ковид у него не обнаружен. Франциск нуждается в "нескольких днях необходимого больничного ухода", пишет Ватикан.

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Собеседник Би-би-си, знакомый с обстоятельствами госпитализации, сообщил, что понтифик проведет ближайшую ночь в больнице "Джемелли".

Сейчас в рабочем графике 86-летнего Франциска особенно много событий — с учетом подготовки к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля.

В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю входа Господня в Иерусалим (или месса Пальмового воскресенья).

В конце апреля Франциск также должен совершить визит в Венгрию.

В среду утром Франциск принял участие в еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Несмотря на проблемы со здоровьем, папа римский активно работает и в этом году уже совершил несколько поездок за рубеж. В том числе он посетил Демократическую республику Конго и Южный Судан.

В январе Франциск провел похороны своего предшественника папы Бенедикта XVI, который стал первым понтификом за многие столетия, добровольно подавшим в отставку из-за состояния здоровья.

Ранее папа Франциск говорил, что тоже может уйти со своего поста, если его здоровье ухудшится.

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BBC News Русская служба:

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