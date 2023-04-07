Папа римский Франциск пропустит процессию Страстной пятницы
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск пропустит процессию Страстной пятницы из-за очень холодной погоды в Риме, сообщили в Ватикане.

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Впервые со своего избрания в 2013 году папа римский не будет вести Крестный ход в Колизее. Он будет следить за службой, проводимой под открытым небом, из своей резиденции.

По словам официального представителя Маттео Бруна, он по-прежнему будет присутствовать на праздновании Страстей Господних в базилике Святого Петра в Ватикане.

Ожидается, что температура в Риме в пятницу вечером будет около 10°C. В последние дни в столице наступило похолодание, а за городом накануне даже выпал снег.

86-летний папа Франциск лишь в минувшие выходные был выписан из больницы, где он находился с бронхитом.

После выписки Ватикан заявил, что понтифик будет участвовать во всех мероприятиях Страстной недели, включая пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра.

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BBC News Русская служба:

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