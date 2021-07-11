Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике
Foto: AP/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которую ему провели неделю назад, появился перед верующими, сообщил Reuters.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он вышел на балкон 11-го этажа римской больницы, где проходит лечение. В ходе своего десятиминутного выступления папа римский заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех, а также призвал положить конец «витку насилия» на Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз.

84-летнего папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Ему провели плановую операцию на толстую кишку.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Франциск
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM