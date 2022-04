Папа римский не исключает поездки в Киев

Папа римский Франциск рассматривает возможность посещения Украины. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, журналист телеканала NBC News Клаудио Лаванга, сопровождавший понтифика в его поездке на Мальту.

"Во время полета на Мальту я спросил у папы Франциска, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Он ответил: "Да, это на столе", - написал журналист в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко ранее приглашали главу Римско-католической церкви приехать с визитом в Украину.

On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr