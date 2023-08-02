Папа римский об Украине: Миру нужна Европа в роли миротворца

"В океане истории мы переживаем сейчас ситуацию шторма. Европе следует позволить спросить у себя, куда она держит курс, если не предлагает миру путей к примирению и креативных возможностей для окончания войны в Украине", — такое заявление сделал папа римский Франциск в среду, 2 августа, в Лиссабоне, где накануне открылась 37-я Всемирная встреча католической молодежи.

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В целом политические темы играли важную роль в выступлении Франциска в португальской столице, отмечает информагентство KNA. Так, понтифик процитировал Лиссабонский договор 2007 года, где целью Евросоюза названо "укрепление мира, его ценностей и благополучия его народов". "Миру нужна Европа, настоящая Европа: нужна ее роль строителя мостов и миротворца в ее восточной части, в Средиземноморье, в Африке и на Ближнем Востоке", — подчеркнул понтифик, обращаясь к представителям политики, дипломатии и гражданского общества.

Папа римский Франциск и война в Украине



Вскоре после начала войны в Украине, в марте 2022 года, Франциск и глава РПЦ, патриарх Кирилл провели беседу по Zoom, в ходе которой патриарх, по словам папы римского, по бумажке зачитывал причины, оправдывающие российское вторжение в Украину. "Мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника", — прокомментировал тот разговор Франциск.

Сам он неоднократно говорил, что готов посетить Киев, однако при условии, что в то же время состоится и его поездка в Москву. "Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один", — заявил он, в частности, в интервью газете La Nacion 11 марта 2023 года.

1 мая 2023 года, во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию, понтифик сообщил, что Ватикан участвует в секретной миссии, добивающейся установления мира в Украине.

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл



23 июля 2023 года российское информагентство ТАСС написало со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, что папа Франциск предложит главе РПЦ патриарху Кириллу личную встречу в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится на дозаправку на пути в Монголию.

"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", — процитировало агентство тогда Севастьянова.

В июне 2022 года Франциск и Кирилл планировали встречу в Иерусалиме, однако из-за вторжения России в Украину она была отложена. Папа римский неоднократно критиковал российскую агрессию и призывал остановить войну. Кирилл же никогда открыто не осуждал вторжение, а напротив молился за российских воинов.