Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ и викарий патриарха Московского посетил Ватикан в преддверии возможной встречи лидеров двух церквей в середине следующего месяца. Недавно Франциск выразил желание посетить Киев и Москву и постараться остановить боевые действия.

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Как сообщает Reuters, сегодня Франциск встретился с митрополитом Волоколамским Антонием — викарием патриарха Кирилла и, по оценке агентства, "вторым по влиятельности" человеком в Русской православной церкви.

Ватикан не сообщил подробностей о том, что обсуждалось на аудиенции. "В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов", — говорится на сайте Московского патриархата.

Это была первая встреча понтифика с Антонием, который в начале июня неожиданно возглавил Отдел внешних церковных связей вместо влиятельного Илариона, ставшего митрополитом Будапештским и Венгерским.

В середине сентября Франциск планирует посетить съезд религиозных лидеров в Нур-Султане, где, по словам понтифика, надеется встретиться с патриархом Кириллом. Участие предстоятеля РПЦ уже подтвердили организаторы форума, однако официально о двусторонней встрече пока что не сообщалось.

В отличие от Папы Римского, называвшего конфликт в Украине "жестокой и бессмысленной агрессивной войной", патриарх Кирилл открыто поддерживает вторжение, начатое по приказу Владимира Путина. Из-за этого предстоятель РПЦ попал в санкционные списки Канады и Великобритании, также ему запретили въезд в Литву.

В середине июня Франциск планировал поговорить с Кириллом в Израиле, однако отменил встречу по совету ватиканских дипломатов. В июле в интервью Reuters Папа Римский говорил, что хотел бы в ближайшее время посетить Киев и Москву и тем самым поспособствовать установлению мира.

В прошлом Папа Римский и патриарх Московский и Всея Руси встречались единожды — в 2016 году на Кубе. Это было первое очное общение глав католической и православной церквей почти за тысячу лет.