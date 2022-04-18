Папа Римский призвал к примирению во время войны и разногласий

Папа Франциск в понедельник, когда близится к завершению празднование Пасхи, призвал к примирению во время войны и разногласий.

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"Пусть раздоры, войны и ссоры откроют понимания и примирения", — сказал глава католической церкви в своем выступлении в понедельник на площади Святого Петра в Риме после молитвы Regina Caeli, обращенной к Деве Марии.

Людям должны сосредоточиться на стремении к миру и справедливости, призвал 85-летний Папа.

Во время празднования главного христианского праздника — воскрешения Христа — Папа Римский неоднократно упоминал о войне в Украине, говоря о "военной Пасхе".

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий и к молитве за людей в раздираемой войной стране.