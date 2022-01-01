Папа римский призвал поддерживать матерей и защищать женщин

"Обидеть женщину — значит оскорбить Бога", — сказал папа Франциск на первой новогодней мессе в соборе Святого Петра.

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В первый день нового года папа Римский Франциск подчеркнул роль женщин и матерей в обществе. Обращаясь к верующим во время Божественной литургии в Соборе святого Петра в Ватикане в субботу, 1 января, в день Торжества Пресвятой Богородицы и Всемирный день мира, понтифик призвал поддерживать матерей и защищать женщин от насилия.

"Сколько же насилия в отношении женщин! Этому должен быть конец! Обидеть женщину — значит оскорбить Бога, который принял человеческое естество от женщины", — сказал он.

Глава Римско-католической церкви отметил, что "матери и женщины не пытаются эксплуатировать этот мир, а дарят ему свою жизнь". По его словам, именно в этом нуждается человечество в наше время, полное кризисов и войн. Матери "знают, как преодолевать препятствия, разногласия и как достичь мира", сказал понтифик. "Так им удается превратить невзгоды в возможности для возрождения и роста", — подчеркнул он.

"Церковь — это мать, Церковь — это женщина. А поскольку матери даруют жизнь, а женщины сохраняют мир, давайте все вместе прилагать больше усилий для продвижения матерей и защиты женщин", — сказал папа Франциск.

Новый год и пандемия

Нынешний Новый год — уже второй в условиях пандемии коронавируса. Мессу в соборе Святого Петра в Ватикане смогли посетить около 2000 верующих. В храме требовалось носить защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования.

Всемирный день мира или "День всемирных молитв о мире" отмечается 1 января уже в 55-й раз. В этот международный праздник верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир.