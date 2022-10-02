Папа римский призвал Путина и Зеленского к миру

Папа римский Франциск призвал президента РФ Владимира Путина "остановить спираль насилия и смерти" в Украине "из любви к своему собственному народу" и осудил угрозу ядерной войны, назвав ее абсурдной.

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Понтифик также попросил президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым" для "серьезных предложений по заключению мира". Обе стороны должны найти выход из кризиса, заявил Франциск.

Обращаясь к международному сообществу, он призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".