Папа Римский призывает реформировать ООН

Папа Франциск заявил, что после пандемии Covid-19 и войны ​​Россией против Украины, необходимость реформ ООН стала очевидной, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава католической церкви признает, что нынешние многосторонние организации, особенно Совет Безопасности ООН, должны найти "более быстрые и эффективные способы разрешения конфликтов".

"Во время войны важно подтвердить, что нам нужно больше многосторонности, но ООН больше не подходит для новой реальности", — пишет Франциск в своей книге, отрывки из которой публикует газета La Stampa.

ООН была создана, чтобы предотвратить повторение ужасов Второй мировой войны, но пока сохраняется угроза войны, "мир уже не тот", подчеркнул Папа римский.

"Необходимость этих реформ стала более чем очевидной после пандемии", когда действующая многосторонняя система "обнажила все свои ограничения", добавил глава католической церкви. Он осудил неравное распределение вакцин между странами, заявив, что это "яркий пример" доминирования сильных над слабыми.

85-летний Папа римский также призвал к проведению "органических реформ", которые позволят международным организациям вновь обрести свою цель "служить человеческому роду". Глава Ватикана подчеркнул, что международные институты должны стать результатом "максимально широкого консенсуса".

По мнению Франциска, международные институты должны основывать свои решения на обеспечении продуктов питания и здоровья, а также экономических и социальных прав.

Книга Франциска "Я прошу вас во имя Бога: десять молитв о будущем и надежде" поступит в продажу в Италии 18 октября.