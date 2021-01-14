Папа римский сделал прививку от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Vatican News.

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Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года.

Франциск в воскресенье сообщил, что планирует привиться в ближайшие дни и призвал других тоже вакцинироваться. Он назвал вакцинацию "этическим поступком", так как она защищает жизни людей.

13 января в Ватикане приступили к кампании по вакцинации от Covid-19.

Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане для вакцинации применяют препарат от Pfizer и BioNTech.

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Интерфакс

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Интерфакс

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