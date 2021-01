Папа римский сделал прививку от Covid-19

Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Vatican News.

Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года.

