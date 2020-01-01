Папа римский шлепнул по руке женщину, схватившую его на праздновании Нового года

Папа римский Франциск шлепнул по руке женщину, которая схватила его во время празднования Нового года в Риме. Как пишет портал телеканала "Дождь" видео опубликовало "Би-би-си".

Pope Francis slaps pilgrim's hand after she yanks his arm in St Peter's Square on New Year's Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2020

Женщина потянула понтифика за руку, когда он проходил мимо людей, находящихся за ограждением. Папа римский попытался высвободиться и несколько раз шлепнул ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана.

В соцсетях началась дискуссия из-за поступка папы Франциска: некоторые посчитали, что он поступил правильно и защищал свое личное пространство, другие, напротив, осудили понтифика.

Позже Франциск извинился, объяснив, что потерял терпение.

"Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу прощение за то, что вчера подал плохой пример", — сказал Франциск на проповеди.