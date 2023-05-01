Папа Римский: Ватикан участвует в секретной миротворческой миссии

Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, рассказал в воскресенье Папа Франциск, добавив, что он готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные Россией земли, сообщает агентство Reuter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Миссия проходит, но она еще не стала достоянием общественности. Когда эта информация будет открыта, я расскажу о ней", — сказал Папа журналистам во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.

Папа Франциск сообщил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом (епископом) Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште. "На этих встречах мы говорили не только о Красной Шапочке. Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в том, чтобы двигаться к миру", — сказал он.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к какому прорыву.

86-летний Папа Франциск ранее заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву с миротворческой миссией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг встретился с Папой Римским в Ватикане и сказал, что обсудил "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.