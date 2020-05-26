Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Владимир Путин объявил, что Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, сообщает РИА "Новости".

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Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Напомним, что Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

За последние сутки в России выявлены 8 915 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.