Парад Победы в Москве перенесут

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату. Об этом решении стало известно изданию РБК.

По словам трех источников издания в администрации президента и Минобороны, официально о переносе планируется сообщить до конца недели. Утверждается, что об этом объявит глава государства Владимир Путин.

Как пишет РБК, о переносе может быть объявлено 16 апреля на заседании Совета безопасности России.

15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а "поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников". Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что обращение будет рассмотрено.

РБК также ранее сообщало, что администрация президента и Минобороны России рассматривает несколько сценариев проведения парада. Властями может быть рассмотрен вариант переноса мероприятия на осень, либо проведение как и положено, 9 мая, но без зрителей.

За последние сутки в России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.