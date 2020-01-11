Париж: радикалы устроили беспорядки в ходе митинга против пенсионной реформы

В Париже радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы. Демонстрация стартовала на площади Нации. Отмечается, что она была мирной до тех пор, пока к митингующим не присоединились молодые люди в черной одежде и масками на лице. На авеню Домениль они начали бросать в полицейских бутылки и камни, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме нападений на сотрудников полиции некоторые радикалы громят витрины и окна банка.

Францию накрывает новая волна массовых протестов. На этот раз против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Забастовка объявлена бессрочной.