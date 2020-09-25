Париж: возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили четырех человек

По меньшей мере четыре человека получили ранения во время нападения у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV.

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По предварительной информации, злоумышленник напал на людей с ножом. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Двое подозреваемых отправлены в розыск.

Сообщается, что власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады а этой части города и призвали людей не появляться на улицах района без острой необходимости.