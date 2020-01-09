Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Ранее глава государства отказался покидать пост, но в итоге согласился на переговоры с оппозицией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Когда митингующие начали штурм администрации президента, в здании уже никого не было.

Как уже сообщалось, митингующие — по разным оценкам, их от 200 до 500 человек — с утра собрались возле Абхазского драмтеатра, а затем пошли к администрации. Попытка штурма началась около часа дня по местному времени.

Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов. Митингующие недовольны также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

В администрации президента Абхазии назвали штурм попыткой государственного переворота, однако вооруженные силы Абхазии пока не вмешиваются в события.

Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике будет объявлено чрезвычайное положение.