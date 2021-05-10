Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром

Отказ депутатов утвердить Никола Пашиняна на посту премьера привел к роспуску парламента и открыл дорогу для новых выборов в Армении.

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Однопалатный парламент Армении - Национальное собрание - на заседании в понедельник, 10 мая, во второй раз не избрал нового премьер-министра и потому распускается в соответствии с законодательством. Кандидатуру Никола Пашиняна поддержал всего один депутат, еще один высказался против, 76 воздержались.

Как уточнил председатель Нацсобрания Арарат Мирзоян, роспуск законодательного органа открывает путь для назначения новых выборов.

Пашинян остается и. о. премьера

Кандидатуру Пашиняна выдвигал политический альянс "Мой шаг". Депутаты продолжат исполнять свои обязанности до первой сессии вновь избранного парламента.

Никол Пашинян заявил о своей отставке 25 апреля. Он, однако, останется исполнять обязанности премьер-министра до внеочередных выборов в парламент 20 июня.

Внеочередные выборы в Нацсобрание

Внеочередные выборы в Национальное собрание должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней, после роспуска парламента. Это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.

В стране несколько месяцев не утихали протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.