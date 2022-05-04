Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за "покушение на терроризм"

4 мая в Беларуси на заседании Совета Республики рассмотрели законопроект об изменениях в Уголовный кодекс. Сенаторы одобрили изменения, которыми предусматривается применение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма. Об этом сообщает "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
После того, как законопроект одобрили и в Совете Республики, его должен будет подписать Александр Лукашенко. Изменения в Уголовный кодекс вступят в силу через 10 дней после официального опубликования поправок.
Согласно законопроекту, предлагается изменить часть 2 статьи 67, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.
В новой редакции этот пункт будет звучать так:
"Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных:
- часть 2 статьи 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);
- часть 3 статьи 126 (Акт международного терроризма);
- часть 3 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);
- часть 2 статьи 359 (Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти).