Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за "покушение на терроризм"

4 мая в Беларуси на заседании Совета Республики рассмотрели законопроект об изменениях в Уголовный кодекс. Сенаторы одобрили изменения, которыми предусматривается применение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма. Об этом сообщает "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

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После того, как законопроект одобрили и в Совете Республики, его должен будет подписать Александр Лукашенко. Изменения в Уголовный кодекс вступят в силу через 10 дней после официального опубликования поправок.

Согласно законопроекту, предлагается изменить часть 2 статьи 67, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

В новой редакции этот пункт будет звучать так:

"Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных: