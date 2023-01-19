Раньше амбициозные представители российской элиты гонялись за карьерным ростом, учась в губернаторских школах и сражаясь в конкурсе "Лидеры России". Сейчас таким "модным мероприятием" становится война, а те, кто не спешит радикализироваться, все чаще будут оказываться на обочине. Delfi публикует этот текст политического журналиста и колумниста Фонда Карнеги за международный мир Андрея Перцева с любезного разрешения проекта Carnegie Politika.

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У тех, кто стремится пробиться наверх в российской правящей элите, появился новый кадровый лифт. Президентская администрация, как всегда чуткая к настроениям Владимира Путина, теперь готова продвигать по карьерной лестнице "ветеранов". Речь не столько о реальных участниках боевых действий, сколько о чиновниках и политиках, которые приезжают на фронт ради героических фотографий в окопах и демонстрации собственной радикальности. А Кремль все больше готов такие демонстрации вознаграждать, не особенно заботясь о том, как фронтовой кадровый лифт скажется на качестве управления или на конфликтах внутри правящей элиты, где по-прежнему остается немало сторонников довоенных порядков.

Из кабинетов — в окопы

Моду на одежду цвета хаки еще в начале войны задали замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и генсек "Единой России" Андрей Турчак, позировавшие в таком виде на занятых российской армией территориях. И уже прошлым летом фронт стали посещать наиболее чуткие к воле начальства политики-карьеристы — например, депутаты Госдумы Виталий Милонов, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов, а также другие, менее известные парламентарии (по большей части единороссы). Из них даже сформировали подобие специального депутатского отряда под названием "Каскад".

Не отстают и чиновники — действующие и бывшие. Уволился с поста сити-менеджера Читы и записался в добровольцы Александр Сапожников. На фронте появлялся губернатор Приморья Олег Кожемяко. Надел боевую разгрузку и отправился в Донецк бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Участвуют ли эти люди в реальных боях — вопрос открытый. Но они сфотографировались в фронтовой амуниции на передовой и тем самым обозначили себя в качестве участников боевых действий. И чем дальше, тем яснее становится, что ставка политиков-солдат, известных своими способностями угождать руководству, была верной. Президент Путин все больше увлекается самим процессом войны, постоянно говорит о доблести участников боевых действий и даже новогоднее обращение записал на фоне людей в военной форме.

На этом фоне радикализация и милитаризация российской правящей элиты только ширится. Вот уже курский губернатор Роман Старовойт рассказывает о своих тренировках в лагере ЧВК "Вагнер". О "кувалде Вагнера" вспоминает Турчак. Главред RT Маргарита Симоньян тоже хвалит вагнеровцев и их основателя Евгения Пригожина. Системные игроки на всякий случай присягают самому радикальному полюсу, показывая большому начальству: мы не просто за войну, мы настоящие радикалы, хотя пока и не в окопах.

Дорогу "ветеранам"

Подобное рвение не случайно. Путин ждет, что "бойцы еще не раз порадуют результатами своей работы". Президентская администрация, в свою очередь, готова сделать все, чтобы глава государства почаще видел тех, кто его радует. Например, на региональных выборах 2023 года она намерена продвигать "ветеранов" войны и подталкивает губернаторов к поездкам на фронт. К тем, кто прислушался к рекомендациям, — особое отношение. Например, с депутатами-"фронтовиками" из "Каскада" отдельно встречался Кириенко, приезжал к ним и Турчак. Обычные парламентарии таких встреч удостаиваются редко.

Кремль хочет вписать системных политиков в марширующий строй, но даже в чрезвычайной атмосфере войны периодически наталкивается на препятствия — в том числе те, которые ранее возвела сама президентская администрация. В последние годы Кремль продвигал в парламенты разных уровней самовыдвиженцев, чтобы не мозолить глаза избирателю брендом теряющей популярность "Единой России". Президентская администрация брала региональные элиты под крыло, гарантируя им представительство в органах законодательной власти и требуя в ответ сравнительно немного: не уходить в оппозицию и поддерживать ставленников Кремля на губернаторские посты. Сейчас ставки лояльности выросли, и играть на этих условиях хотят далеко не все.

Недавний пример — отдохнувший на Новый год в Мексике курский депутат Максим Васильев, которого за это раскритиковал Турчак. Васильев — выходец из семьи крупных землевладельцев и застройщиков, он баллотировался в областной парламент по одномандатному округу как самовыдвиженец. Депутат резко ответил Турчаку, и никакого продолжения эта история не получила и вряд ли получит. Лишить одномандатника Васильева кресла очень трудно, да и курские элиты вряд ли с воодушевлением воспримут санкции против своего представителя.

Похожая история произошла и с вологодским депутатом Денисом Долженко, отдохнувшим на Новый год в Дубае. Турчак потребовал лишить его партбилета, но это оказалось невозможно, потому что Долженко — беспартийный одномандатник.

Такие публичные выволочки, особенно со стороны не самых авторитетных представителей власти, добавляют напряжения внутри российских элит, но непохоже, чтобы это останавливало Кремль в его нарастающей требовательности. Если в начале вторжения в Украину проявлением нелояльности считалась антивоенная позиция, потом — молчание, то сейчас подозрительна уже недостаточно активная поддержка военных действий.

Президентская администрация вряд ли будет двигать в управленцы и депутаты обычных солдат или офицеров (за исключением, может быть, пары показательных примеров). "Ветеранами" объявят самых ушлых карьеристов, которые ради высокой должности готовы залезть в окопы (пусть только для того, чтобы быстренько сфотографироваться там в боевой разгрузке). Раньше карьеристы учились в губернаторских школах и сражались в конкурсе "Лидеры России". Теперь таким "модным мероприятием" становится война.

А те, кто не торопится радикализироваться, будут все чаще оказываться на обочине. В первую очередь это коснется регионального уровня. Но не исключено, что "ветераны" будут замещать и освободившиеся кресла в Госдуме и Совете Федерации. Участие в войне — не повод превращать человека в представителя власти, но это неизбежно будет происходить, ведь такие герои радуют Путина.

Начинается фрагментация российской элиты среднего и нижнего уровня на "ветеранов", для которых открыты многие двери или даны гарантии сохранения в должности, и всех остальных. Обеспечивать "ветеранам" кресла во властных структурах придется за счет "гражданских". В итоге на многие посты придут люди, главным достоинством которых будет участие в войне — часто только на фото.

Политический и управленческий фасад системы окончательно превратится в разнородное лоскутное одеяло, сшитое в соответствии с переменчивыми вкусами президента. "Ветераны" там будут соседствовать с "молодыми технократами" и еще не вымершими как вид выходцами из Общероссийского народного фронта. В любом случае этот отрицательный отбор будет выталкивать наверх конъюнктурщиков, готовых на все ради внимания начальства, а система продолжит деградировать, ведь с радующих Путина "ветеранов" много не спросишь.

Фонд Карнеги за международный мир и Carnegie Politika как организация не выступают с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды авторов, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за международный мир.





Эта статья была впервые опубликована на сайте Carnegie Politika.

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