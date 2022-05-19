Парламент ЕС требует судить руководство России за нападение на Украину

Европарламент призывает привлечь военное и политическое руководство России и их союзников к ответственности перед специальным трибуналом за нападение на Украину. Соответствующую резолюцию депутаты приняли в четверг, 19 мая, в Брюсселе в ходе пленарного заседания, передает корреспондент DW.

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Документ предусматривает создание специального международного суда для расследования российской агрессии в Украине как международно-правового преступления, на которое не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гаге.

Сделать все возможное для расследования военных преступлений

Кроме того, депутаты Европарламента призывают принять все необходимые меры для преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. В частности, следует расследовать такие зверства, как обстрелы городов и деревень, принудительные депортации, использование запрещенных боеприпасов, нападения на бегущих гражданских лиц, казни и сексуальное насилие, поскольку они могут быть военными преступлениями. ЕС должен предоставить все необходимые ресурсы и действовать быстро, прежде чем исчезнут доказательства.

Новые полномочия для агентства Евроюст

С этой целью Европарламент дал согласие на расширение мандата Европейского агентства по вопросам юстиции (Евроюст), которое должно помочь в расследовании военных преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. За такие изменения мандата Евроюста на пленарном проголосовали 560 евродепутатов, 17 — высказались против, еще 18 — воздержались, сообщает корреспондент DW.

Эти изменения позволят Евроюсту поддерживать государства ЕС "в противодействии геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и связанным уголовным правонарушениям, включая обеспечение сохранности, анализ и хранение доказательств, связанных с этими преступлениями". Для этого Евроюст сможет создать автоматизированную систему хранения данных.

"24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военную агрессию против Украины. Есть весомые основания считать, что преступления против человечности и военные преступления совершались и продолжают совершаться в Украине в контексте нынешних боевых действий", — отмечается в проекте резолюции. В документе указывается на риски, связанные с сохранением этих доказательств, пока продолжается война. И поэтому авторы резолюции предлагают создать "в безопасном месте" хранилища доказательств, собираемых правоохранительными органами государств ЕС, международными организациями, третьими странами и общественными организациями.

Докладчик Европарламента по этому вопросу Хуан Фернандо Лопес Агилар из Испании сообщил, что утвержденный евродепутатами текст поддерживают и в Совете ЕС. Теперь изменения мандата Евроюста могут окончательно утвердить в Совете Евросоюза, после чего они вступят в силу. "Это будет быстрый ответ, демонстрирующий нашу решительность поддержать Украину и одновременно бороться против безнаказанности за военные преступления", — отметил Лопес Агилар.