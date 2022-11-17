Как сообщает ERR, депутаты отклонили идею консервативной партии EKRE внести поправки в ряд эстонских законов, которые обязали бы юридические лица использовать только государственный язык в коммуникации с местным населением.

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Согласно инициативе EKRE, надписи на эстонском языке можно было дублировать переводом на любой иностранный язык, кроме русского. При этом эстонский текст должен был "быть на первом месте и лучше просматриваться".

"Проблема, по нашей оценке, состоит в том, что Эстония все больше и больше становится англоязычной и русскоязычной. Эстонцы все больше сталкиваются с тем, что не могут вести дела на эстонском языке", — сетует председатель партии EKRE Мартин Хельме. Основной причиной такого положения дел он считает рекордно высокую "иммиграцию из России и Украины".

"Живущие здесь долгие годы, а также после восстановления независимости республики русскоязычные люди в большинстве своем в той или иной степени говорят по-эстонски. А те, кто приехал сюда в последние месяцы — совершенно безъязыкие. Меня совершенно не интересует, как они тут будут справляться с решением своих проблем, меня волнует только, каково эстонцам будет скоро в Эстонии", — заявил Хельме.

Депутат эстонского парламента от Центристской партии Яак Ааб считает, что подобная инициатива EKRE связана с предвыборной кампанией. "С одной стороны, они стараются привлекать избирателей из русскоязычной среды. С другой стороны — предложили запретить использовать русский язык везде: в учреждениях государственных и местных самоуправлений, на предприятиях. То есть даже информацию нельзя давать на русском языке, что было важно, например, при коронавирусе, при кризисных ситуациях. Самое удивительное, что может быть перевод каких-то текстов на любом другом иностранном языке, только не на русском. Это абсурдное предложение," — сказал Ааб.

По его словам, центристы выступают против идеи EKRE. Ааб призывает считаться со сложившейся в Эстонии ситуацией, ведь в стране живет много русскоязычных, которых необходимо информировать. "Конечно, мы поддерживаем, чтобы больше людей умели говорить на эстонском языке, но запрещать один язык полностью — это абсурд", — добавляет депутат.

"Абсурдной" назвал инициативу EKRE и председатель конституционной комиссии парламента, член Социал-демократической партии Эдуард Одинец: "Это означает запрет на использование русского языка на территории Эстонии. Такое предложение и поведение партии EKRE мне совершенно непонятно".

Выборы в парламент Эстонии состоятся в начале марта 2023 года. Согласно последнему рейтингу Norstat, партия EKRE занимает второе место в списке самых популярных политических сил в Эстонии — ее поддерживают 26,1% граждан стран. Центристская партия — на третьей строчке списка (15,3%), лидирует Партия реформ действующего премьер-министра Каи Каллас с 33,2%.