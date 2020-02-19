Парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории

Эстонский парламент принял в среду резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой, среди прочего, осуждается российская интерпретация исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне. Об этом сообщает портал Err.ee.

Из присутствовавших на заседании депутатов 72 проголосовали за принятие резолюции. Против проголосовал только Михаил Стальнухин (Центристская партия), еще шесть депутатов от Центристской партии не приняли участия в голосовании.

В преамбуле резолюции осуждается пакт Молотова-Риббентропа вместе с его секретными протоколами, за подписанием которого последовала "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны", и упоминается декларация Рийгикогу от 14 февраля 2012 года, в которой была осуждена "репрессивная политика Советского Союза и национал-социалистической Германии, а также деятельность лиц, которые на службе упомянутых режимов совершили преступления против человечности".

В резолюции выражается поддержка Польше и другим европейским странам, которых "Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны" и осуждаются "попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

В резолюции подчеркивается, что Вторая мировая война стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, а фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишении жизни и свободы.

Рийгикогу призвал правительство Эстонии поддерживать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и во всем мире, и подчеркнул необходимость рассказывать в общеобразовательных школах Эстонии о преступлениях тоталитарных режимов и опасностях, которые угрожали демократии в ходе истории, включив эти темы в учебные программы.

В резолюции также содержится призыв поддерживать проекты, увековечивающие память жертв тоталитарных режимов.

В пояснительной записке к резолюции отмечается, что поводом для ее принятия стали провокационные заявления российских властей по поводу начала Второй мировой войны, искажение исторических фактов в интересах великодержавной идеологии и организованными для этих целей агрессивными кампаниями в средствах массовой информации. По мнению авторов резолюции, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему, Россия создает себе основу для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних стран и всего западного мира.