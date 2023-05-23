Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о легализации однополых браков

Депутаты эстонского парламента (Рийгикогу) поздно вечером 22 мая одобрили в первом чтении принятие закона о равенстве браков и гражданском партнерстве. Обсуждение инициативы, отмечает ERR, продлилось почти пять часов.

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По итогам дискуссии представители оппозиционных консервативных партий EKRE и Isamaa предложили отклонить законопроект. Большинство депутатов Рийгикогу эту идею не поддержало. Второе чтение состоится в июне.

Законопроект предполагает, что в брак смогут вступать два совершеннолетних жителя Эстонии независимо от пола. Они также смогут совместно усыновлять детей и пользоваться всеми правами, которые есть у супружеских пар в сфере имущественных, наследственных и других отношений согласно действующему эстонскому законодательству.

Также законопроект позволяет жителям Эстонии одного пола заключить соглашение о совместном проживании. Это даст им право участвовать в принятии решений, касающихся партнера, и, в случае необходимости, право на получение субсидий и пособий.

По данным эстонского Центра прав человека, легализацию однополых браков поддерживают 53% жителей страны.