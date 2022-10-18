Сегодня эстонские депутаты утвердили заявление, осуждающее недавнюю аннексию украинских территорий и объявляющее власти в Кремле террористическим режимом. Это решение поддержали 88 парламентариев, воздержавшихся и проголосовавших против не было.

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Как сообщает ERR, в тексте заявления депутаты утверждают, что Эстония "никогда не признает "нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов".

"Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и на всей планете", — отмечается в документе.

Члены эстонского парламента также поддерживают расследование преступлений, совершенных российскими военными, в Международном суде и Международном уголовном суде, а также создание специального трибунала для рассмотрения собранных доказательств.

По мнению парламентариев, террористическими организациями следует признать вооруженные силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также созданную Евгением Пригожиным ЧВК Вагнера. Депутаты призвали своих коллег из других стран объявить кремлевский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма.

Эстонский парламент также осудил проведение в России "частичной" мобилизации, отметив, что "мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира".

В принятом сегодня заявлении содержится и предложение лишить РФ постоянного членства в Совете безопасности ООН, дающее Москве право наложить вето на любое решение.

Консервативная партия EKRE предлагала внести в итоговый текст документа ряд поправок, которые были отклонены. В частности, среди них было обращение к странам ЕС и НАТО с предложением об отзыве послов из Москвы, запрете на предоставление убежища россиянам, высылку в РФ мужчин, подлежащих мобилизации, и закрытие КПП на эстонско-российской границе.

Сейм Литвы объявил Россию "террористическим государством" в мае, Сейм Латвии признал Россию "государством, поддерживающим терроризм", 11 августа. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы призвала поступить так же все европейские страны (о подготовке заявления парламента Эстонии стало известно до этого).