Парламент Франции утвердил законопроект о введении чрезвычайного положения

Национальное собрание и Сенат (верхняя и нижняя палата парламента) Франции проголосовали за принятие закона о введении чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса. Документ, по которому велось голосование, опубликован на сайте Нацсобрания.

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Официально продление действующих на всей территории страны мер самоизоляции произойдет после вступления закона в силу, когда его подпишет президент Франции и он будет опубликован в официальном вестнике Journal Officiel. Для сохранения режима ЧС на более долгий срок потребуется принимать новый закон.

Документ наделает правительство правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения. Благодаря этому закону правительство также сможет принимать меры посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом. Они могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых состоялся 15 марта. Ожидается, что решение по дате второго тура, предварительно отодвинутого на июнь, будет принято на заседании кабмина 27 мая.

В итоговом тексте говорится об увеличении штрафов за нарушение режима самоизоляции - если сейчас выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карается штрафом в €135, то за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимание €1,5 тыс. Кроме того, четвертая квитанция в течение месяца будет выписана нарушителю на сумму в €3750, а ему самому может быть назначено до 6 месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 22 марта во Франции составило 16018, количество летальных исходов - 674. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.