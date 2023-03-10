Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", ставший причиной многотысячных протестов

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", также известный как "закон об иноагентах", не был поддержан депутатами грузинского парламента при рассмотрении во втором чтении, сообщает телеканал Rustavi 2.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Против законопроекта выступили 35 парламентариев, 58 воздержались, один проголосовал "за".

7 марта депутаты в первом чтении одобрили принятие в Грузии "закона об иноагентах", его поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вскоре у здания парламента в центре Тбилиси собралась многотысячная акция протеста, ее участников поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Новые акции состоялись 8 и 9 марта.

Накануне, 9 марта, фракция "Грузинской мечты" и инициаторы закона из движения "Сила народа" опубликовали совместное заявление, в котором пообещали "отозвать" законопроект. Активисты и правозащитники тогда обратили внимание, что регламент грузинского парламента не предполагает такой процедуры, но допускали, что депутаты проголосуют "против" во втором чтении.

В тот же день МВД Грузии сообщило, что задержанные за административные правонарушения участники акций протеста против "закона об иноагентах" были освобождены. При этом расследование уголовных дел, связанных с демонстрациями, продолжается.