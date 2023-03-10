Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", ставший причиной многотысячных протестов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", также известный как "закон об иноагентах", не был поддержан депутатами грузинского парламента при рассмотрении во втором чтении, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Против законопроекта выступили 35 парламентариев, 58 воздержались, один проголосовал "за".

7 марта депутаты в первом чтении одобрили принятие в Грузии "закона об иноагентах", его поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вскоре у здания парламента в центре Тбилиси собралась многотысячная акция протеста, ее участников поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Новые акции состоялись 8 и 9 марта.

Накануне, 9 марта, фракция "Грузинской мечты" и инициаторы закона из движения "Сила народа" опубликовали совместное заявление, в котором пообещали "отозвать" законопроект. Активисты и правозащитники тогда обратили внимание, что регламент грузинского парламента не предполагает такой процедуры, но допускали, что депутаты проголосуют "против" во втором чтении.

В тот же день МВД Грузии сообщило, что задержанные за административные правонарушения участники акций протеста против "закона об иноагентах" были освобождены. При этом расследование уголовных дел, связанных с демонстрациями, продолжается.

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