Во вторник, 6 декабря, парламент Индонезии утвердил новую редакцию уголовного кодекса, которая криминализует внебрачные половые связи. Об этом сообщает агентство Associated Press, ознакомившееся с внесенными в закон поправками.

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Если решение парламента утвердит президент страны Джоко Видодо, за секс до брака будут наказывать лишением свободы на срок до одного года. Также новая редакция уголовного кодекса предусматривает наказание за сожительство до свадьбы — заключение сроком до шести месяцев.

Новые нормы будут распространяться в том числе на иностранцев, даже если они приехали в страну в качестве туристов. В состав Индонезии входит, например, известный своими курортами остров Бали.

Незаконными также станут "пропаганда противозачаточных средств" и совершение аборта. Исключение предусмотрено для женщин, у которых врач обнаружит угрозу здоровью или которые стали жертвами изнасилования. При этом срок беременности на момент процедуры не должен превышать 12 недель.

Также парламентарии поддержали введение запрета на оскорбление действующего президента и вице-президента, государственных институтов и национальной идеологии. В новой редакции уголовного кодекса останется наказание за "отклонение" от основных постулатов шести признанных в Индонезии религий (ислама, протестантизма, католицизма, индуизма, буддизма и конфуцианства), за связь с "марксистско-ленинскими" организациями можно будет получить срок до 10 лет лишения свободы, за "распространение коммунизма" — до 4 лет.

Правозащитные организации раскритиковали некоторые поправки как слишком широкие или расплывчатые и предупредили, что их поспешное включение в новый уголовный кодекс может поставить под угрозу свободу выражения мнений и право на неприкосновенность частной жизни.

Предыдущая редакция уголовного кодекса действует с 1945 года, когда Индонезия получила независимость от Нидерландов. Закон уже пытались изменить в 2019 году, но тогда президент страны отказался утверждать реформы из-за протестов. По оценке местных властей, на переход к новой редакции УК потребуется около трех лет.