Парламент Ирака потребовал вывода американских войск из страны

Парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в столице страны Багдаде.

Также парламент поддержал запрет на перемещение иностранных военных по территории страны под любыми предлогами.

В Ираке сейчас расквартированы 5 тысяч американских военных, в основном выполняющих роль советников.

Тысячи иракцев посетили траурную процессию Сулеймани перед тем, как его тело было отправлено в Иран.

Вскоре после церемонии обстреляли "зеленую зону" Багдада, где находятся посольство США и государственные учреждения, а по базе ВВС "Балад", где расквартированы американские военные, были выпущены две ракеты. Также был обстрелян жилой квартал аль-Джадрия. Кто обстрелял Багдад, пока не сообщается.

Ирак попал в затруднительное положение, имея союзнические отношения как с соседним Ираном, так и с США. Американские военные в Ираке формально присутствуют с целью помощи в урегулировании внутренних конфликтов.

Они находятся в стране с 2003 года, когда американцы вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна.

Правительство Ирака рассматривает убийство Сулеймани как нарушение суверенитета и условий присутствия американских войск в стране.

Что сказано в резолюции парламента?



Резолюция, которую принял парламент Ирака, носит рекомендательный характер. Ее принятие последовало за призывом исполняющего обязанности премьер-министра страны Аделя Абделя Махди покончить с присутствием в Ираке иностранных военных.

Документ призывает правительство отозвать запрос о помощи международной коалиции, воюющей с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), в силу прекращения военных операций на территории Ирака и достижения победы (Ирак объявил о ней в декабре 2017 года).

"Иракское правительство должно работать над окончанием присутствия любых иностранных военных на территории Ирака и запретить им использование его территории, воздушного и морского пространства под любыми предлогами", — сказано в резолюции.

Также правительство Ирака должно подать формальную жалобу на действия США в ООН по причине "серьезных нарушений суверенитета и безопасности Ирака".

Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в Багдаде в результате авиаудара США — как подтвердил Пентагон, по приказу Дональда Трампа. Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника.

Эксперты единодушны: инцидент резко обострит ситуацию в регионе. Многие политики, даже те, кто не испытывает ни малейшей симпатии к убитому, называют решение Трампа необдуманным.

Сам Трамп заявил, что американские военные убили Сулеймани, "чтобы остановить войну, а не начать ее".