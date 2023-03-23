Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Foto: Reuters/Scanpix

Депутаты альтинга (парламента) Исландии проголосовали за признание Голодомора геноцидом украинского народа, сообщила в Twitter министр иностранных дел страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.

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"Сегодня альтинг признал искусственный голод зимой 1932-1933 годов геноцидом, совершенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", — написала министр.

Это решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Исландию за "почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом". "Это четкий сигнал о том, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности", — написал Зеленский в Twitter.

Ранее в этом году резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли парламенты Болгарии и Бельгии, в прошлом году — депутаты в Бразилии, Германии, Ирландии, Молдове, Румынии и Чехии, а также в Европарламенте.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа еще в 2006 году. Впоследствии аналогичную оценку событиям 1932-1933 годов в Украинской ССР дали более 20 стран, в том числе Латвия в 2008 году.

В международном академическом сообществе консенсус в вопросе оценки Голодомора пока что не достигнут. Часть исследователей настаивает, что начавшийся на территории современной Украины массовый голод справедливо характеризовать как преступление советской власти, однако он не был вызван желанием уничтожить украинцев по этническому признаку.

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