Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом

Парламент Канады единогласно осудил Россию за ее действия в Украине, которые были охарактеризованы как геноцид, сообщил телеканал CTV.

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Законодатели пришли к выводу, что имеются ясные и веские доказательства систематических и масштабных военных преступлений против человечности, совершенных российскими войсками.

21 апреля, войну России в Украине признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.

Президенты Польши и США также осудили убийства мирных жителей российской армией, назвав их геноцидом, однако ряд других мировых лидеров, включая президента Франции, воздерживаются от такого определения.

Согласно международному законодательству геноцидом считается умышленное намерение частично или полностью уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу людей.