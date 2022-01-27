Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Вслед за мажилисом Сенат утвердил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и АНК. Кроме того, сенаторы предложили отменить необходимость согласовывать с елбасы госудаственные инициативы.

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Верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — приняла законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). В четверг, 27 января, сенаторы утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".

В заключении по законопроекту отмечается, что он предусматривает передачу полномочий председателя Совета безопасности и главы АНК президенту Казахстана и исключает в законах "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" пожизненное право Назарбаева возглавлять эти органы.

Нижняя палата казахстанского парламента — Мажилис одобрила этот законопроект 19 января.

Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым госинициатив

На пленарном заседании 27 января сенаторы также предложили отменить необходимость согласовывать с Назарбаевым государственные инициативы и вернули в мажилис с поправками законопроект, касающийся полномочий экс-президента. "В законе "О первом президенте" они предложили исключить норму о согласовании с елбасы инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики, сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом сохранена норма о возможности выступления Назарбаева перед парламентом, участия в заседаниях правительства при обсуждении важных вопросов и вхождения в состав Конституционного совета Казахстана.

Протесты в Казахстане

В апреле 2021 года Нурсултан Назарбаев передал право возглавлять АНК нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а пожизненный пост в Совете безопасности он уступил Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане в начале января.

В Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана — Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение и сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. 6 января в Казахстан по просьбе президента страны прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.