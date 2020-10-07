Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил РИА Новости депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.

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Согласно закону, решение парламента о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов, по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого также необходимо заключение созданной законодательным органом специальной комиссии. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей от общего количества парламентариев. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения — иначе оно будет считаться отклоненным.

В воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.

Накануне Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также заявлял, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.