Парламент Китая может провозгласить "победу над коронавирусом"

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в пятницу, 22 мая, более чем с двухмесячным опозданием приступило к ежегодной сессии. Изначально ее планировалось провести в начале марта, однако помешала пандемия коронавируса. На церемонии открытия депутаты, надев защитные маски, стоя отдали дань уважения врачам, а также выразили глубокую скорбь по тем, чьи жизни унес COVID-19.

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Источники агентства AFP сообщают, что председатель КНР Си Цзиньпин может во время сессии объявить о "победе над коронавирусом", поскольку число заражений в Китае относительно невысоко. В материковой части Китая за последние сутки было зафиксировано только 4 случая заражения.

В повестке дня - план экономического развития, бюджет и Гонконг

В повестке дня также стоит доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства в 2019 году и плане социально-экономического развития страны на 2020 год. Этот план призван дать ответ на вопрос, как экономика Китая будет восстанавливаться после эпидемии нового коронавируса.

В сессии участвуют около 3 тысяч депутатов, которые должны принять бюджет страны, рассмотреть доклады Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, отчет Постоянного комитета ВСНП о работе за год. На рассмотрение сессии вынесены проекты нескольких законов, в том числе закона о формировании правовой системы и механизмов обеспечения национальной безопасности в Гонконге.

Накануне два сенатора США - демократ Крис Ван Холлен и республиканец Патрик Туми - подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, контролирующих соблюдение законов о национальной безопасности в Гонконге. Они заявили, что подготовленный ими документ направлен на защиту прав человека в Гонконге и оказание давления на Китай с целью сохранения особого статуса этой территории.

Пекин грозит возмездием за возможные санкции США

Официальный представитель ВСНП Чжан Есуй пригрозил США "мерами возмездия", если Конгресс США введет санкции против Китая из-за утаивания информации о коронавирусе и отказе в сотрудничестве. В то же время, согласно представленному на сессии докладу, Китай собирается и впредь придерживаться условий торговых договоренностей с США, в частности заключенной в январе сделки.

КНР и США 15 января подписали соглашение после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.