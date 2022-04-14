Парламент Молдовы одобрил запрет георгиевской ленты

Запрет георгиевской ленты "в контексте военной агрессии" России против Украины утвержден парламентом Молдовы. Законопроект должна еще подписать президент Санду.

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Парламент Республики Молдова в окончательном чтении одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие, в том числе, запрет георгиевской ленты, а также знаков Z и V. Об этом в четверг, 14 апреля, передало местное издание NewsMaker.

Под запрет подпали "общеизвестные атрибуты и символы, которые используются в контексте … военной агрессии" (России против Украины. — Ред.), уточнило издание Noi.md.

Законопроект был одобрен голосами 53 депутатов (всего в составе парламента зарегистрирован 101), один законодатель воздержался.

Перед голосованием члены Партии коммунистов Республики Молдова покинули зал заседаний в знак протеста. Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова на заседании не присутствовали.

Возможное наказание — штраф или общественные работы

Согласно законопроекту — за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц собираются наказывать штрафом от 4500 до 9000 леев (226 — 452 евро) или от 30 до 60 часов общественных работ. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9000 до 18 000 леев (452 — 904 евро), отмечает NewsMaker.

При этом депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Олеся Стамате уточнила, что законопроект не запрещает георгиевскую ленту как часть награды: "Те, кто получил медали за защиту своей Родины, смогут их носить".

По словам автора законопроекта Лилиана Карпа (PAS), инициатива необходима в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Республики Молдова.

Член комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уже осудила решение парламента Молдовы.

Законопроект должен подписать президент Молдовы

Законопроект должен быть передан на подпись президенту Майе Санду. Положения документа вступят в силу с момента публикации в Monitorul Oficial al Republicii Moldova ("Официальном мониторе Республики Молдова").

Ранее, 8 апреля, власти германской федеральной земли Нижняя Саксония определили конкретные символы, публичная демонстрация которых будет пресекаться полицией. К ним отнесли флаг Советского Союза и черно-оранжевую георгиевскую ленту.