Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Польский парламент в четверг, 14 октября, проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

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Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

На границе Польши с Беларусью вновь нашли тело мигранта

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне был обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Тело мужчины было замечено в поле экипажем полицейского вертолета в ходе патрулирования территории, на которой действует режим чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший — 24-летний беженец из Сирии, до этого предположительно находившийся на территории Беларуси. При себе он имел белорусскую визу, выданную в середине сентября.

По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

С августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как полагают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза. Помимо Польши, на увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.