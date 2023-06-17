Парламент Польши смягчил закон о борьбе с влиянием Москвы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Нижняя палата парламента Польши, контролируемая правящей партией "Право и справедливость", смягчила закон о создании комиссии для борьбы с российским влиянием. Изменения были внесены после критики со стороны ЕС и США.

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Нижняя палата парламента Польши (Сейм), контролируемая правящей партией "Право и справедливость" в пятницу, 16 июня, представила смягченную версию закона о создании комиссии для изучения российского влияния на безопасность в стране. Предыдущую версию этого закона, которую в мае одобрили парламентарии и подписал президент Польши Анджей Дуда, резко раскритиковали ЕС и США.

Новая версия закона, в отличие от старой, не позволяет комиссии отстранять на 10 лет от госслужбы тех, кого она сочтет попавшими под российское влияние. Вместо этого будет просто делаться публичное заявлении о таком вердикте комиссии, а также сообщаться: "нельзя гарантировать", что этот человек действует "в интересах общества".

Согласно другой внесенной поправке, членами комиссии не смогут быть депутаты парламента.

Закон вызвал резкую критику ЕС и США

Предыдущую версию закона президент Польши Анджей Дуда подписал 29 мая. Закон предполагает учреждение комиссии из девяти человек, назначаемых Сеймом, для расследования "деятельности государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике". Документ давал комиссии полномочия прокуратуры и суда, позволяя ей наказывать чиновников, в частности, отстранением от госслужбы на 10 лет.

Критики закона внутри страны считают, что национал-консервативное правительство Польши за несколько месяцев до парламентских выборов пытается дискредитировать лидера оппозиции — бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. 4 июня в Варшаве прошла акция протеста оппозиции — крупнейшая за последние десятилетия. Полмиллиона человек вышли на улицы столицы, чтобы выразить несогласие с политикой правящей партии "Право и справедливость" — включая и закон о борьбе с влиянием РФ.

В Вашингтоне и Брюсселе закон также не одобрили. Госдепартамент США предупредил, что его он может привести к препятствованию проведения свободных и справедливых выборов в Польше. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие закона "вызывает большую озабоченность". 7 июня стало известно, что Еврокомиссия инициировала официальное расследование против Польши из-за спорного закона.

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