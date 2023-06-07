Парламент Швейцарии решил, что реэкспорт оружия в воюющие страны не противоречит концепции нейтралитета

Совет кантонов Швейцарии решил, что реэкспорт швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, не противоречит концепции нейтралитета страны и должен быть при определенных условиях разрешен.

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За соответствующее решение проголосовали 22 сенатора, против — 17, еще четверо воздержались. Совет кантонов — одна из двух палат парламента Швейцарии, наряду с Национальным советом. В отличие от большинства других стран, в Швейцарии эти две палаты равноправны.

Сейчас все страны, покупающие швейцарское оружие, подписывают обязательство не экспортировать его без разрешения. Совет кантонов постановил, что странам, которые "разделяют швейцарские ценности", должно быть позволено перепродавать оружие через пять лет без получения согласия от Швейцарии.

Перепродажа в том числе будет разрешена в страны, которые в рамках военного конфликта с точки зрения международного права обеспечивают самооборону.

Теперь Национальный совет Швейцарии должен будет разработать и принять законопроект, формализующий такой реэкспорт.

Несколько европейских стран ранее обращались к Швейцарии с просьбой разрешить передавать швейцарское оружие Украине. Правительство страны отвечало на все эти просьбы отказом, объясняя это тем, что такое разрешение нарушило бы нейтралитет.

МИД России еще в августе 2022 года выразил мнение, что Швейцария на фоне российско-украинского конфликта "утратила статус нейтрального государства" — из-за того, что Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ.