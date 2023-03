Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция стала последней из 30 стран — членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.