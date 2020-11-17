Парламент Турции разрешил отправить военных в Азербайджан

Парламент Турции ратифицировал указ президента Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Указ позволяет турецким военным находиться в Азербайджане в течение одного года.

Ранее в Турции в очередной раз заявили, что турецкие вооруженные силы будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что в трехстороннем соглашении о турецком вмешательстве не упоминалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.